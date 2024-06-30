Пропавший ребенок

Стали известны подробности трагической гибели детей в Ростовской области 9 января

В Неклиновском районе Ростовской области начали доследственную проверку из-за гибели маленьких брата с сестрой после погружения под лед, об этом сообщили в пресс-службе УСК РФ по региону.