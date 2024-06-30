rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Пропавший ребенок

Выбрать дату
2024
В Ростовской области пропали 124 ребенка
С января по май в Ростовской области в рамках поисковых операций были найдены 124 пропавших ребенка, сообщили в ГУ МВД России по региону.
30 июня 2024, 05:45
«Сказал, знает, где Аня»: незнакомец обнадежил родных пропавшей ростовской студентки
Неизвестный сообщил, что знает местонахождение пропавшей четыре месяца назад ростовской студентки Анны Цомартовой, сообщила мать девушки.
16 июня 2024, 12:20
В Ростовской области похоронили задушенную в лесополосе 8-летнюю девочку
19 мая 2024, 12:57
В Ростовской области взяли под стражу возможного убийцу восьмилетней школьницы
В Ростовской области суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве второклассницы, тело которой было найдено в лесополосе в станице Ольгинской 17 мая, сообщил региональный СКР.
19 мая 2024, 10:39
Второклассницу нашли мертвой в лесополосе в Ростовской области
В станице Ольгинской в Аксайском районе девятилетнего ребенка нашли мертвым в лесополосе, пишет Donday со ссылкой на социальные сети.
17 мая 2024, 17:57
Стали известны подробности трагической гибели детей в Ростовской области 9 января
В Неклиновском районе Ростовской области начали доследственную проверку из-за гибели маленьких брата с сестрой после погружения под лед, об этом сообщили в пресс-службе УСК РФ по региону.
10 января 2024, 07:26
2023
В Ростове-на-Дону пропал 10-летний мальчик с 26 апреля
В Ростове-на-Дону идет розыск 10-летнего мальчика, который не вернулся домой, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».
27 апреля 2023, 06:11

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика