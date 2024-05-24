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Последний звонок

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24 мая
Продажу алкоголя запретили в Ростовской области с 24 мая
Из-за последних звонков в Ростовской области запрещена розничная продажа спиртных напитков, ранее об этом напомнили в департаменте потребительского рынка региона.
24 мая, 08:29
22 мая
В Ростове объявили план-перехват, а магазинам запретили торговать спиртными напитками
22 мая, 16:24
Власти Ростовской области массово проверят магазины, торгующие алкоголем
В дни последних звонков в Ростовской области проверят магазины из-за запрета продажи спиртных напитков, предупредили в региональном правительстве.
22 мая, 09:52
15 мая
Последний звонок прозвенит для школьников Ростова 25 мая
Последний звонок в школах Ростова-на-Дону прозвенит 25 мая, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.
15 мая, 14:41

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