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Последний звонок прозвенит для школьников Ростова 25 мая

Последний звонок прозвенит для школьников Ростова 25 мая

15 мая 2024, 14:41
Фото: donland.ru
Последний звонок прозвенит для школьников Ростова 25 мая
Последний звонок в школах Ростова-на-Дону прозвенит 25 мая, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Глава городской управы рассказал в своем телеграм-канале, что торжественные мероприятия пройдут во всех школах южной столицы. Последний звонок в 2024 году прозвенит для 12 тысяч девятиклассников и более 5 тысяч 11-классников.

При этом ранее сообщалось, что в дни торжественных мероприятий в школах в городе будет введен запрет на продажу алкоголя. Ограничения распространяются на Последний звонок, День защиты детей 1 июня и дни школьных выпускных.

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Кроме того, эксперты подсчитали, что на наряды выпускников родителям к Последнему звонку придется потратить около 7 тысяч рублей.

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