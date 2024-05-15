Последний звонок прозвенит для школьников Ростова 25 мая

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Глава городской управы рассказал в своем телеграм-канале, что торжественные мероприятия пройдут во всех школах южной столицы. Последний звонок в 2024 году прозвенит для 12 тысяч девятиклассников и более 5 тысяч 11-классников.
При этом ранее сообщалось, что в дни торжественных мероприятий в школах в городе будет введен запрет на продажу алкоголя. Ограничения распространяются на Последний звонок, День защиты детей 1 июня и дни школьных выпускных.
Кроме того, эксперты подсчитали, что на наряды выпускников родителям к Последнему звонку придется потратить около 7 тысяч рублей.