В Ростове объявили план-перехват, а магазинам запретили торговать спиртными напитками

По всей России началась пора выпускных. В Ростовской области последние звонки прозвенят в школах уже 24 и 25 мая. Именно в эти дни магазинам запрещается продавать алкоголь. Проверки нужны для того, чтобы удостовериться в соблюдении запрета. За нарушения владельцам торговых точек грозит наказание.