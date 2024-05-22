В Ростове объявили план-перехват, а магазинам запретили торговать спиртными напитками

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
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Updated Сегодня, 16:26
В Ростовской области проведут массовые проверки магазинов. В связи с периодом последних звонков и выпускных в школах магазинам запрещено продавать алкогольную продукцию. Торговые точки проверят на соблюдение ограничений.
По всей России началась пора выпускных. В Ростовской области последние звонки прозвенят в школах уже 24 и 25 мая. Именно в эти дни магазинам запрещается продавать алкоголь. Проверки нужны для того, чтобы удостовериться в соблюдении запрета. За нарушения владельцам торговых точек грозит наказание.
17 мая состоялся аукцион по распродаже транспортных средств, которые находятся в собственности Ростовской области. Организатором выступил Фонд имущества области.
Фонд имущества распродал 11 лотов: десять иномарок и один автобус. Так, продали пять машин Ford Mondeo. Максимальная стоимость одной легковушки примерно 659 тысяч рублей. Минимальная цена составила 474,1 тысячи рублей. Победителем сразу трех аукционов по продаже авто этой марки стал некий Андрей Шестаков.
Помимо этого, на аукцион были выставлены пять седанов Hyundai Sonata. Самая большая сумма, которую смогли выручить власти за одну такую машину, составила 348,2 тысячи рублей. А минимальная цена иномарки составила 268,5 тысячи рублей. Три аукциона по продаже машин Hyundai Sonata не состоялись, потому что не набралось достаточного количества заявок на участие.
Автобус марки DAIMLERCHRYSLER 815 D ушел с молотка за 2,7 миллиона рублей. Его купил индивидуальный предприниматель Олег Гончаров.
В Ростове-на-Дону разыскивали военнослужащего, который сбежал из воинской части.
Издание Lenta.ru с отсылкой на телеграм-канал Baza сообщило, что 36-летний мужчина якобы сбежал из воинской части, которая находится по улице Оганова. По информации, беглец уехал на автомобиле Hyundai с номерами Чеченской Республики. Отмечается, что мужчина вооружен.
В городе бы объявлен план-перехват. Однако спустя несколько часов стало известно, что розыск беглого военнослужащего был прекращен.