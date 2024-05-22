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План-перехват объявили в Ростове-на-Дону из-за побега военнослужащего

План-перехват объявили в Ростове-на-Дону из-за побега военнослужащего

22 мая 2024, 10:45
Фото: 1MI
План-перехват объявили в Ростове-на-Дону из-за побега военнослужащего
В Ростове-на-Дону идет розыск военнослужащего, который сбежал из воинской части, пишет Lenta.ru.

Издание со ссылкой на Telegram-канал Baza сообщает, что 36-летний мужчина якобы сбежал из воинской части, расположенной на улице Оганова. Говорится, что он уехал на автомобиле Hyundai с номерами региона Чечня.

«Из-за побега военнослужащего пришлось объявить план-перехват. У мужчины есть с собой пистолет», — сказано в сообщении.

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На данный момент официальной информации о произошедшем не было.

Ранее в донской столице мужчина открыл стрельбу с балкона многоквартирного дома.

До этого в городе вечеринка в караоке закончилась стрельбой.

Читайте также о том, как дезертира осудили за стрельбу по полицейским в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Побег#Происшествия#План-перехват
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