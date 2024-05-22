План-перехват объявили в Ростове-на-Дону из-за побега военнослужащего

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Издание со ссылкой на Telegram-канал Baza сообщает, что 36-летний мужчина якобы сбежал из воинской части, расположенной на улице Оганова. Говорится, что он уехал на автомобиле Hyundai с номерами региона Чечня.
«Из-за побега военнослужащего пришлось объявить план-перехват. У мужчины есть с собой пистолет», — сказано в сообщении.
На данный момент официальной информации о произошедшем не было.
Ранее в донской столице мужчина открыл стрельбу с балкона многоквартирного дома.
До этого в городе вечеринка в караоке закончилась стрельбой.
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