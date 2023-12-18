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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Бывшего участника СВО осудили за стрельбу по полицейским в Ростовской области

Дезертира осудили за стрельбу по полицейским в Ростовской области

18 декабря 2023, 09:44
Фото: Следком по Ростовской области
Бывшего участника СВО осудили за стрельбу по полицейским в Ростовской области
В Ростовской области огласили приговор дезертиру, который выстрелил в полицейского, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

На скамье подсудимых оказался Павел Николин, который в декабре минувшего года сбежал из зоны СВО и оказался в Новошахтинске, где выстрелил в полицейских. Они же хотели узнать, откуда у него огнестрельное оружие.

Ранение получил один сотрудник, ему оказали медицинскую помощь. А стрелка задержали на следующий день, он прятался в одном из свинарников. Мужчину заключили под стражу.

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В Ростовской области огласили приговор бывшему бойцу спецоперации, который выстрелил в полицейского, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
Видео: ТГ don_mash

Теперь стало известно, что обвиняемого приговорили к 6 годам 11 месяцам заключения. Этот срок он проведет в колонии особого режима.

отмечается, что приговор вынесли на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.

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