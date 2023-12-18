Дезертира осудили за стрельбу по полицейским в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
На скамье подсудимых оказался Павел Николин, который в декабре минувшего года сбежал из зоны СВО и оказался в Новошахтинске, где выстрелил в полицейских. Они же хотели узнать, откуда у него огнестрельное оружие.
Ранение получил один сотрудник, ему оказали медицинскую помощь. А стрелка задержали на следующий день, он прятался в одном из свинарников. Мужчину заключили под стражу.
Теперь стало известно, что обвиняемого приговорили к 6 годам 11 месяцам заключения. Этот срок он проведет в колонии особого режима.
отмечается, что приговор вынесли на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.
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