Власти Ростовской области массово проверят магазины, торгующие алкоголем

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В дни последних звонков, школьных выпускных и других детских праздников в регионе запрещена розничная продажа алкоголя. Последние звонки в этом году прозвенят в школах области 24 и 25 мая. Купить спиртное в эти дни в магазинах будет нельзя.
Власти заявили, что в магазины нагрянут с проверкой, чтобы удостовериться в соблюдении запрета. В случае нарушений владельцам торговых точек грозит наказание.
Напомним, в Ростове-на-Дону последний звонок в этом году прозвенит для 12 тысяч девятиклассников и более пяти тысяч одиннадцатиклассников.