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Published Сегодня, 09:52

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Updated Сегодня, 09:54

Власти Ростовской области массово проверят магазины, торгующие алкоголем

Власти Ростовской области массово проверят магазины, торгующие алкоголем

22 мая 2024, 09:52
Фото: Unsplash
Власти Ростовской области массово проверят магазины, торгующие алкоголем
В дни последних звонков в Ростовской области проверят магазины из-за запрета продажи спиртных напитков, предупредили в региональном правительстве.

В дни последних звонков, школьных выпускных и других детских праздников в регионе запрещена розничная продажа алкоголя. Последние звонки в этом году прозвенят в школах области 24 и 25 мая. Купить спиртное в эти дни в магазинах будет нельзя.

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Власти заявили, что в магазины нагрянут с проверкой, чтобы удостовериться в соблюдении запрета. В случае нарушений владельцам торговых точек грозит наказание.

Напомним, в Ростове-на-Дону последний звонок в этом году прозвенит для 12 тысяч девятиклассников и более пяти тысяч одиннадцатиклассников.

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