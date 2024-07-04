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Июль
Жителям Ростова-на-Дону запретят гулять днем по Большой Садовой
4 июля, 08:57
Декабрь 2023
«Смирительную рубашку еще наденьте!»: жителей Ростова возмутил ребенок на шлейке
Ростовчан шокировало использование детской прогулочной шлейки местной жительницей, разъяренные комментарии появились в местном Telegram-канале.
20 декабря 2023, 07:52
Июль 2023
Десятки трупов змей нашли жители хутора Ростовской области на берегу карьера
В хуторе Дугино Ростовской области местные жители обнаружили большое количество мертвых змей, сообщили они в соцсетях.
20 июля 2023, 11:53
Ростовчане заявили об огромном количестве тараканов в центре города
В центре Ростова-на-Дону по улицам бегает большое количество тараканов, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
19 июля 2023, 12:06

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