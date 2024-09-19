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Реконструкция Вавилова в Ростове

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2024
Второй этап реконструкции Вавилова в Ростове начали, ещё не завершив первый
Чтобы сократить срок реконструкции Вавилова в Ростове, ко второму этапу приступили, не завершив первый, сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.
19 сентября 2024, 14:02
Для реконструкции Вавилова начали сносить жилые дома в Ростове
В Ростове начали снос зданий для расчистки участков земли под расширение улицы Вавилова, об этом сообщил местный Telegram-канал.
26 января 2024, 06:31
2023
Еще несколько жилых домов изымут власти Ростова для реконструкции улицы Вавилова
Власти Ростова решили изъять еще несколько жилых домов для реконструкции улицы Вавилова, сообщается на сайте администрации города.
21 июня 2023, 16:38
Реконструкция улицы Вавилова в Ростове-на-Дону начнется с 7 июня с перекрытия дороги
В Ростове-на-Дону с 7 июня будут перекрывать движение из-за работ по реконструкции на улице Вавилова, сообщает департамент автодорог.
30 мая 2023, 06:43

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