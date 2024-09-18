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Родники в Ростове

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2024
В Ростове-на-Дону высох родник Гремучий
В Ростове-на-Дону началась реконструкция родника Гремучий, сообщает телеграм-канал «Ростов Главный».
18 сентября 2024, 16:45
Очистку родников в Минпророды Ростовской области назвали не приоритетной задачей
5 июня 2024, 12:07
2023
Жители Ростова просят спасти от мусора родник в Соловьиной роще
В Ростове родник в Соловьиной роще находится в критическом состоянии из-за загрязнения, сетуют в соцсетях горожане.
22 июля 2023, 18:41
Русское географическое общество готово благоустроить один из родников в Ростове
Русское географическое общество готово исследовать и благоустроить один из родников в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте организации.
26 апреля 2023, 15:20

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