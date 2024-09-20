rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Рост солености

Выбрать дату
2024
Учёные сообщили о росте запасов камбалы и деликатесного моллюска в Азовском море
20 сентября, 16:53
Ростовский ученый рассказал о главной причине нашествия медуз в Азовском море
О европейском опыте решения проблемы с засильем медуз в Азовском море поделился доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».
4 августа, 08:30
2023
Лещ, судак и тарань могут пропасть из Азовского моря из-за осолонения
В Азовском море сократилась численность леща, судака и тарани, сообщает «АиФ» со ссылкой на специалиста лаборатории биоресурсов АзНИИРХ Валерия Чубукова.
24 сентября 2023, 06:35
Азовское море может стать более соленым
Соленость Азовского моря продолжит повышаться в ближайшие годы, сообщил представитель ЮФУ Сергей Дудкин.
6 июля 2023, 05:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика