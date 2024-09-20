Рост солености

Лещ, судак и тарань могут пропасть из Азовского моря из-за осолонения

В Азовском море сократилась численность леща, судака и тарани, сообщает «АиФ» со ссылкой на специалиста лаборатории биоресурсов АзНИИРХ Валерия Чубукова.