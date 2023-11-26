rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Рост цен на недвижимость в Ростове

Выбрать дату
Ноябрь 2023
Жилье в элитных новостройках Ростова подорожало на 11,3%
26 ноября 2023, 08:45
Август 2023
Ростов попал в топ-3 городов России с самым подорожавшим вторичным жильем
13 августа 2023, 11:24
Элитное жилье подорожало почти на 5% в Ростовской области
13 августа 2023, 07:24
Июль 2023
Средняя стоимость аренды торговых помещений в Ростове может вырасти на 20%
К осени средняя цена аренды торговых помещений в Ростове может вырасти на 15-20%, заявил эксперт в недвижимости Андрей Иванов.
13 июля 2023, 10:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика