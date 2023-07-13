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Средняя стоимость аренды торговых помещений в Ростове может вырасти на 20%

13 июля 2023, 10:25
Фото: 1MI
Средняя стоимость аренды торговых помещений в Ростове может вырасти на 20%
К осени средняя цена аренды торговых помещений в Ростове может вырасти на 15-20%, заявил эксперт в недвижимости Андрей Иванов.

Эксперт Андрей Иванов заявил «РБК Ростов», что средняя стоимость аренды коммерческой недвижимости в городе к осени может вырасти на 15-20%. Это связывают с заинтересованностью бизнесменов из других городов в торговле в Ростове-на-Дону.

Также, по словам Иванова, расширяют свой бизнес в городе и сетевые аптеки и магазины. К тому же часто предприниматели меняют одну торговую площадку на другую.

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Эксперт добавляет, что растет спрос не только на аренду, но и на покупку коммерческой недвижимости. В Ростов приходят инвесторы, заинтересованные в приобретении складов, производственных баз и даже целых заводов.

Уточняется, что в Ростове сейчас стоимость аренды одного квадратного метра коммерческой недвижимости составит тысячу рублей. За квадратный метр торгового помещения в центре города придется отдать до двух с половиной тысяч рублей. Склады сдаются в аренду за 200-500 рублей за один квадратный метр.

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