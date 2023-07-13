Уточняется, что в Ростове сейчас стоимость аренды одного квадратного метра коммерческой недвижимости составит тысячу рублей. За квадратный метр торгового помещения в центре города придется отдать до двух с половиной тысяч рублей. Склады сдаются в аренду за 200-500 рублей за один квадратный метр.