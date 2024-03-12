Инженера оштрафовали на 370 тысяч рублей за взятку сотрудникам Ростовводоканала

В Ростовской области оштрафовали инженера Ростовводоканала, мужчине передали взятку, чтобы решить проблему с пломбами на счетчиках, подробности дела рассказали в пресс-службе донского УФСБ.