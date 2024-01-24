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Published Сегодня, 09:41

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Инженера оштрафовали на 370 тысяч рублей за взятку сотрудникам «Ростовводоканала»

Инженера оштрафовали на 370 тысяч рублей за взятку сотрудникам Ростовводоканала

24 января 2024, 09:41
Фото: «Ростовводоканал»
Инженера оштрафовали на 370 тысяч рублей за взятку сотрудникам «Ростовводоканала»
В Ростовской области оштрафовали инженера Ростовводоканала, мужчине передали взятку, чтобы решить проблему с пломбами на счетчиках, подробности дела рассказали в пресс-службе донского УФСБ.

В среду, 24 января, стало известно, что на основании материалов ФСБ вынесли обвинительный приговор жителю Ростова, которого обвинили в посредничестве в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Весной 2023 года главного инженера коммерческой компании Андрея Кругликова задержали оперативники, в этот момент мужчине передавал деньги один из представителей ростовской образовательной организации. Эти средства общей суммой 290 тысяч рублей должны были получить неустановленные сотрудники АО «Ростовводоканал». Эти деньги должны были избавить учебное заведение от крупного штрафа, грозившего им из-за отсутствия пломб на учетных приборах, счетчиках.

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В отношении Кругликова возбудили уголовное дело по подозрению в посредничестве в коммерческом подкупе, после Ленинский районный суд Ростова признал мужчину виновным, назначив ему штраф суммой 370 тысяч рублей. Деньги поступят в доход государства, приговор уже обрел законную силу.

Ранее в Ростовской области врачи-психиатры и нарколог помогли дончанам незаконно приобрести оружие и устроиться на работу на объекты атомной энергетики.

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