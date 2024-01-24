Инженера оштрафовали на 370 тысяч рублей за взятку сотрудникам «Ростовводоканала»

Весной 2023 года главного инженера коммерческой компании Андрея Кругликова задержали оперативники, в этот момент мужчине передавал деньги один из представителей ростовской образовательной организации. Эти средства общей суммой 290 тысяч рублей должны были получить неустановленные сотрудники АО «Ростовводоканал». Эти деньги должны были избавить учебное заведение от крупного штрафа, грозившего им из-за отсутствия пломб на учетных приборах, счетчиках.