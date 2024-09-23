Самарская область

Завод двигателей и турбин подал иск на 200 млн рублей против ТАНТК имени Бериева

Самарская компания по производству двигателей и турбин для летательных аппаратов требует больше 200 миллионов рублей от ТАНТК имени Г. М. Бериева, информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.