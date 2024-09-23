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Самарская область

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В Ростовской области нашли место, где можно загадать желание
Ростовская область вошла в десяток регионов России, где можно загадать желание. Уникальное место расположено в станице Старочеркасской Аксайского района.
23 сентября, 20:05
Март
Завод двигателей и турбин подал иск на 200 млн рублей против ТАНТК имени Бериева
Самарская компания по производству двигателей и турбин для летательных аппаратов требует больше 200 миллионов рублей от ТАНТК имени Г. М. Бериева, информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
16 марта, 09:32
Декабрь 2023
В Ростовской области рост заболеваемости корью возник из-за мигрантов и дефицита яйца
14 декабря 2023, 12:28
Октябрь 2023
В Ростовской области жители мерзнут и борются с тревожностью и БПЛА
10 октября 2023, 17:57

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