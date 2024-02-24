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Февраль
Весной для дончан отдых на Северном Кавказе станет дороже на 30%
24 февраля, 14:16
Декабрь 2023
Ростовчанам рассказали, когда выгоднее ездить на такси в новогоднюю ночь
Жителям Ростовской области назвали самое выгодное время для поездок в такси в новогоднюю ночь, следует из данных «Яндекса».
21 декабря 2023, 10:29
Ноябрь 2023
Будем экономить? : тарифы на электричество хотят пересмотреть в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, могут изменить подход к начислению платы за электроэнергию, сообщает «Коммерсантъ».
2 ноября 2023, 10:59
Июль 2023
Ростовчанин решил сэкономить при покупке билетов на концерт и лишился денег
Житель Ростова-на-Дону пытался сэкономить на покупке билетов, но нарвался на мошенника и остался без денег, сообщили в региональном УМВД.
23 июля 2023, 03:41

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