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Северное водохранилище

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2024
Купальный сезон в Ростове продлили до 1 октября
Второй год подряд в Ростове-на-Дону до 1 октября продлили купальный сезон, сообщает ДПЧС региона.
4 сентября, 05:34
На Северном водохранилище в Ростове погибла рыба
11 июля, 15:06
Всплывают брюхом вверх: в Ростове в Северном водохранилище массово гибнет рыба
17 апреля, 13:08
2023
Найденного мертвым в водохранилище политика из Таганрога могли ограбить
Экс-кандидата в депутаты Заксобрания Ростовской области, тело которого нашли в водоеме, могли ограбить, пишут СМИ.
6 июля 2023, 05:44

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