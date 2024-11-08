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Шестидневная рабочая неделя

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2024
В Ростовской области официально ввели шестидневную рабочую неделю
8 ноября, 07:49
Шестидневную рабочую неделю ввели в Ростовской области
Ростовчан ждет шестидневная рабочая неделя в апреле 2024 года, напоминает Роструд.
21 апреля, 09:52
Шестидневную рабочую неделю введут в Ростовской области в апреле
В России, в том числе Ростовской области, в апреле одна неделя будет шестидневной для работы, следует из производственного календаря.
1 апреля, 09:16
2023
Большинство ростовчан высказались против шестидневной рабочей недели
Проведенный редакцией RostovGazeta опрос показал, что большинство жителей Ростова-на-Дону не хотят работать шесть дней в неделю.
22 мая 2023, 07:58

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