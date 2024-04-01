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Published Сегодня, 09:16

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Updated Сегодня, 09:18

В апреле введут шестидневную рабочую неделю в Ростовской области

Шестидневную рабочую неделю введут в Ростовской области в апреле

1 апреля 2024, 09:16
Фото: pxhere
В апреле введут шестидневную рабочую неделю в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, в апреле одна неделя будет шестидневной для работы, следует из производственного календаря.

Четвертая неделя окажется длинной для тех, кто работает по графику 5/2. Дело в том, что им придется выходить на работу с 22 по 26 апреля, а также в субботу — 27 числа.

Однако после этого будет четыре дня выходных — с 28 апреля по 1 мая. Кроме того, в апреле можно будет не выходить на работу 6, 7, 13, 14, 20 и 21 числа.

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Добавим, что в мае будут еще одни длинные выходные — с 9 по 12 числа. Поэтому рабочая неделя продлится три дня — с 6 по 8 числа.

Ранее ростовский зоопарк анонсировал изменения в графике работы с 1 апреля. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шестидневная рабочая неделя#Выходные#График работы
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