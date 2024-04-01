Шестидневную рабочую неделю введут в Ростовской области в апреле

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Четвертая неделя окажется длинной для тех, кто работает по графику 5/2. Дело в том, что им придется выходить на работу с 22 по 26 апреля, а также в субботу — 27 числа.
Однако после этого будет четыре дня выходных — с 28 апреля по 1 мая. Кроме того, в апреле можно будет не выходить на работу 6, 7, 13, 14, 20 и 21 числа.
Добавим, что в мае будут еще одни длинные выходные — с 9 по 12 числа. Поэтому рабочая неделя продлится три дня — с 6 по 8 числа.
Ранее ростовский зоопарк анонсировал изменения в графике работы с 1 апреля. Материал на эту тему читайте по ссылке.