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График работы

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Октябрь
Детские сады и школы массово закрывают в Таганроге
Новый глава администрации Таганрога Светлана Камублова заявила в своем telegram-канале о массовом закрытии школ и детских садов из-за отключения холодной воды.
9 октября, 07:13
Сентябрь
Ростовский-на-Дону зоопарк сократит график работы на два часа
На зимний режим работы перейдет Ростовский-на-Дону зоопарк с 1 октября, сообщают сотрудники на сайте зоосада.
30 сентября, 06:42
Май
Работу автобусов продлят в Ростове-на-Дону в Пасхальную ночь
В Ростове-на-Дону в Пасхальную ночь изменится график работы общественного транспорта, рассказал глава горадминистрации Алексей Логвиненко.
3 мая, 15:15
Апрель
МРЭО в Ростовской области переведут на особый режим работы
График работы МРЭО изменится в связи с предстоящими праздниками, сообщили в управление ГИБДД по Ростовской области.
19 апреля, 14:35
Шестидневную рабочую неделю введут в Ростовской области в апреле
В России, в том числе Ростовской области, в апреле одна неделя будет шестидневной для работы, следует из производственного календаря.
1 апреля, 09:16
Март
Работу автобусов изменили в Ростове-на-Дону из-за выборов президента
15 марта, 06:42
Февраль
График работы МРЭО изменится в Ростовской области из-за праздников
В Ростовской области из-за предстоящих праздников изменился график работы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела, сообщили в региональном УГИБДД.
19 февраля, 07:57

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