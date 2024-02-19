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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 07:59

График работы МРЭО изменится в Ростовской области из-за праздников

График работы МРЭО изменится в Ростовской области из-за праздников

19 февраля 2024, 07:57
Фото: ГИБДД по РО
График работы МРЭО изменится в Ростовской области из-за праздников
В Ростовской области из-за предстоящих праздников изменился график работы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела, сообщили в региональном УГИБДД.

Выходными объявили 23 февраля и 8 марта. Местных жителей попросили заранее записываться на прием.

«Желающим воспользоваться государственными услугами через ГИБДД, стоит предварительно записываться на прием», — говорится в публикации.

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Кроме того, людей просят не собираться толпой возле здания ГИБДД и получать государственные услуги в назначенное время. О каких-либо других изменениях в расписании в ГИБДД не сообщали.

Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрыли в Ростовской области из-за циклона «Ольга». Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#УГИБДД#Праздники#МРЭО#График работы
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