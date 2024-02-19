График работы МРЭО изменится в Ростовской области из-за праздников

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Выходными объявили 23 февраля и 8 марта. Местных жителей попросили заранее записываться на прием.
«Желающим воспользоваться государственными услугами через ГИБДД, стоит предварительно записываться на прием», — говорится в публикации.
Кроме того, людей просят не собираться толпой возле здания ГИБДД и получать государственные услуги в назначенное время. О каких-либо других изменениях в расписании в ГИБДД не сообщали.
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