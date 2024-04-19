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МРЭО

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Апрель
МРЭО в Ростовской области переведут на особый режим работы
График работы МРЭО изменится в связи с предстоящими праздниками, сообщили в управление ГИБДД по Ростовской области.
19 апреля, 14:35
В Ростове суд отправил экс-замкомандира взвода ДПС под стражу за мошенничество
11 апреля, 14:03
Спецназ нагрянул с обысками в МРЭО Сальска
4 апреля, 16:57
В Ростовской области завели дело на директора автошколы, бравшего взятки за «теорию»
4 апреля, 15:02
Февраль
График работы МРЭО изменится в Ростовской области из-за праздников
В Ростовской области из-за предстоящих праздников изменился график работы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела, сообщили в региональном УГИБДД.
19 февраля, 07:57

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