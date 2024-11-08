В Ростовской области официально ввели шестидневную рабочую неделю

Posted 8 ноября, 07:49
Published 8 ноября, 07:49
Modified 8 ноября, 07:51
Updated 8 ноября, 07:51
Юрист сервиса hh.ru рассказала, что суббота, 28 декабря, будет полноценным рабочим днем без сокращений. Согласно постановлению правительства России «О переносе выходных дней в 2024 году», отдых переносится на 30 декабря, понедельник.
Владимирова считает, что перенос выходного дня не является поводом для печали, так как затем жителей Ростовской области ожидает 11 праздничных нерабочих дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Кроме того, в середине января россиян ожидает ультракороткая рабочая неделя: трудиться придется всего два дня, 9–10 января.
Добавим, что если взять отпуск 9 и 10 января, то отдых продлиться целых 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, включительно. При этом потратится всего два отпускных дня, но это не совсем дальновидно с точки зрения отпускных выплат, так как в январе 2025 года всего 17 рабочих дней.
Ранее стало известно, за кем «гоняются» работодатели в Ростовской области. Подробнее о самых востребованных специальностях региона в материале RostovGazeta.