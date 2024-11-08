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Posted 8 ноября, 07:49

Published 8 ноября, 07:49

Modified 8 ноября, 07:51

Updated 8 ноября, 07:51

Жителей Ростовской области ждет еще одна шестидневная рабочая неделя

В Ростовской области официально ввели шестидневную рабочую неделю

8 ноября 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney. Жителей Ростовской области ждет еще одна шестидневная рабочая неделя

Жителей Ростовской области ждет еще одна шестидневная рабочая неделя

Конец декабря подготовил для дончан еще одну шестидневную рабочую неделю, поделилась эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова.

Юрист сервиса hh.ru рассказала, что суббота, 28 декабря, будет полноценным рабочим днем без сокращений. Согласно постановлению правительства России «О переносе выходных дней в 2024 году», отдых переносится на 30 декабря, понедельник.

Владимирова считает, что перенос выходного дня не является поводом для печали, так как затем жителей Ростовской области ожидает 11 праздничных нерабочих дней: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Кроме того, в середине января россиян ожидает ультракороткая рабочая неделя: трудиться придется всего два дня, 9–10 января.

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Добавим, что если взять отпуск 9 и 10 января, то отдых продлиться целых 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, включительно. При этом потратится всего два отпускных дня, но это не совсем дальновидно с точки зрения отпускных выплат, так как в январе 2025 года всего 17 рабочих дней.

Ранее стало известно, за кем «гоняются» работодатели в Ростовской области. Подробнее о самых востребованных специальностях региона в материале RostovGazeta.

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