В Ростовской области официально ввели шестидневную рабочую неделю

Добавим, что если взять отпуск 9 и 10 января, то отдых продлиться целых 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, включительно. При этом потратится всего два отпускных дня, но это не совсем дальновидно с точки зрения отпускных выплат, так как в январе 2025 года всего 17 рабочих дней.