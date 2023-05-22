Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Ранее министерству труда предложили ввести «шестидневку» в России. Авторы инициативы считают, что она позволит повысить прочность российской экономики в сложившихся условиях.
Проведенный среди ростовчан опрос показал, что 77% респондентов высказались против инициативы. Еще 10% ростовчан заявили, что они уже работают шесть дней в неделю и у них ничего не изменится.
Около 7% опрошенных равнодушно отнеслись к инициативе, а еще 6% ростовчан одобрили ее.
«А почему не предложили ввести крепостное право, чтобы работник жил на рабочем месте и вкалывал по 12 часов за еду? Чего размениваться по мелочам?», — заявили местные жители.
Ранее стало известно, что почти 10 тысяч рублей в среднем берут ростовчане до зарплаты в микрозаймах