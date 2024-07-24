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Сидаш Сергей Борисович

Сидаш Сергей Борисович

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 1959, Актюбинская область, Казахская ССР

Образование: Челябинское высшее военное автомобильное командное училище

Резюме

Заместитель Губернатора Ростовской области

Биография

2010 - 2015

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

2015 - 2016

Советник губернатора Ростовской области

2016 - По настоящее время

Заместитель губернатора Ростовской области

Медиапортрет

Медиапортрет

Советник главы Ростовской области Сергей Борисович Сидаш назначен заместителем губернатора региона, сообщает областное правительство. Должностные обязанности Сергея Сидаша, помимо вопросов ЖКХ, будут еще включать вопросы строительства.

В Ростовской области среди всех заместителей губернатора региона самый большой заработок в 2017 году оказался у Владимира Крупина. На втором месте находится Сидаш Сергей Борисович, который заработал 3,5 миллиона рублей.

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