Сидаш Сергей Борисович

Мобилизованных на Дону освободили от налога, а суд закончил дело о «золотом песке»

В Ростовской области, как и в других регионах России, завершилась частичная мобилизация, тем временем региональные власти отменили транспортный налог для мобилизованных, а суд вынес приговор по делу о «золотом песке» Сергею Сидашу, обогатившемуся на строительстве «Ростов-Арены».