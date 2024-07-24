Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 1959, Актюбинская область, Казахская ССР
Образование: Челябинское высшее военное автомобильное командное училище
Заместитель Губернатора Ростовской области
Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Советник губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области
Советник главы Ростовской области Сергей Борисович Сидаш назначен заместителем губернатора региона, сообщает областное правительство. Должностные обязанности Сергея Сидаша, помимо вопросов ЖКХ, будут еще включать вопросы строительства.
В Ростовской области среди всех заместителей губернатора региона самый большой заработок в 2017 году оказался у Владимира Крупина. На втором месте находится Сидаш Сергей Борисович, который заработал 3,5 миллиона рублей.
Советника главы Ростовской области Сергея Сидаша назначили заместителем губернатора, сообщает облправительство.
В Ростовской области во вторник глава региона назначил двух заместителей, сообщает правительство региона.
В Ростовской области среди всех заместителей губернатора региона самый большой заработок в 2017 году оказался у Владимира Крупина. На втором месте по этим показателям идет Сергей Сидаш