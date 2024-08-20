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Сильный дым

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Август
Появились шокирующие карды разросшегося пожара на нефтебазе в Пролетарске
20 августа, 09:23
Черный дым от пожара в Азове окутал Батайск и Западный в Ростове
В Ростовской области распространяется едкий черный дым от возгорания в Азове. Он разошелся на десятки километров и даже окутал часть Ростова-на-Дону, сообщают очевидцы в социальных сетях.
4 августа, 16:33
Июнь
Густой столб дыма от пожара в Азове виден на десятки километров
18 июня произошла атака БПЛА в Азове, в результате чего вспыхнул резервуар с нефтепродуктами. Столб дыма от пожара виден за десятки километров, сообщает 1Rnd.
18 июня, 07:53
Апрель
«Вонища стоит страшная»: жители Гуково сообщили о клубах дыма на городской свалке
11 апреля, 14:50

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