Сильный дым

Черный дым от пожара в Азове окутал Батайск и Западный в Ростове

В Ростовской области распространяется едкий черный дым от возгорания в Азове. Он разошелся на десятки километров и даже окутал часть Ростова-на-Дону, сообщают очевидцы в социальных сетях.