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Снегурочка

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Жители Ростовской области сдали более 60 литров крови за день
5 января, 07:48
Динозавры и Дед Мороз: фоторепортаж с традиционного забега 1 января в Ростове
1 января, 08:10
Декабрь 2023
Доноров Ростовской области пригласили сдать кровь с Дедом Морозом и Снегурочкой
В Ростове дончанам предложили сдать кровь в компании Деда Мороза и Снегурочки, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
31 декабря 2023, 13:07
«Вместе с драконом»: какие требования выдвигают к Деду Морозу и Снегурочке в Ростове
20 декабря 2023, 17:29

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