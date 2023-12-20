«Вместе с драконом»: какие требования выдвигают к Деду Морозу и Снегурочке в Ростове

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Собеседница рассказывает, что в этом году в Ростове заказов на приглашение домой Деда Мороза и Снегурочки поступает очень много.
Требование к главным сказочным персонажем ростовчане выдвигают только одно — чтобы они были профессионалами своего дела.
«Нам так и говорят, что хотят, чтобы Дед Мороз и Снегурочка были похожи на настоящих. То есть с красивым сказочным голосом, в качественных костюмах и обязательно с интересной программой», — отмечает Анна Савченко.
Большое внимание уделяют ростовчане оригинальности поздравления.
«Сегодня, например, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой к детям может прийти и символ года — дракон. Многие хотят, чтобы Дед Мороз показал фокусы. А когда несколько семей собираются в одном доме, как правило, приглашают главных сказочных персонажей года с цирковой программой — с дрессированными собачками и кроликом», — добавляет организатор праздников.
Ранее RostovGazeta выясняла, сколько в Ростове зарабатывают Деды Морозы и Снегурочки.