«Вместе с драконом»: какие требования выдвигают к Деду Морозу и Снегурочке в Ростове

«Сегодня, например, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой к детям может прийти и символ года — дракон. Многие хотят, чтобы Дед Мороз показал фокусы. А когда несколько семей собираются в одном доме, как правило, приглашают главных сказочных персонажей года с цирковой программой — с дрессированными собачками и кроликом», — добавляет организатор праздников.