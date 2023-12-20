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Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Эксперт рассказала, какие требования выдвигают к Деду Морозу и Снегурочке в Ростове

«Вместе с драконом»: какие требования выдвигают к Деду Морозу и Снегурочке в Ростове

20 декабря 2023, 17:29
Фото: 1MI
Эксперт рассказала, какие требования выдвигают к Деду Морозу и Снегурочке в Ростове

В Ростове изменились требования к подготовке Деда Мороза и Снегурочки

Подготовка жителей Ростова к празднованию Нового года продолжается полным ходом. Заказы на визит домой к ребенку главных сказочных персонажей года — Деда Мороза и Снегурочки начали поступать еще с сентября, сообщила RostovGazeta организатор праздников Анна Савченко.

Собеседница рассказывает, что в этом году в Ростове заказов на приглашение домой Деда Мороза и Снегурочки поступает очень много.

Требование к главным сказочным персонажем ростовчане выдвигают только одно — чтобы они были профессионалами своего дела.

«Нам так и говорят, что хотят, чтобы Дед Мороз и Снегурочка были похожи на настоящих. То есть с красивым сказочным голосом, в качественных костюмах и обязательно с интересной программой», — отмечает Анна Савченко.

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Большое внимание уделяют ростовчане оригинальности поздравления.Большое внимание уделяют ростовчане оригинальности поздравления.
Большое внимание уделяют ростовчане оригинальности поздравления.
Фото: 1MI

Большое внимание уделяют ростовчане оригинальности поздравления.

«Сегодня, например, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой к детям может прийти и символ года — дракон. Многие хотят, чтобы Дед Мороз показал фокусы. А когда несколько семей собираются в одном доме, как правило, приглашают главных сказочных персонажей года с цирковой программой — с дрессированными собачками и кроликом», — добавляет организатор праздников.

Ранее RostovGazeta выясняла, сколько в Ростове зарабатывают Деды Морозы и Снегурочки.

Стало известно, сколько зарабатывают Деды Морозы и Снегурочки в Ростове-на-Дону
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