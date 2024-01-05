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Published Сегодня, 07:48

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Жители Ростовской области сдали более 60 литров крови за день

Жители Ростовской области сдали более 60 литров крови за день

5 января 2024, 07:48
Фото: 1MI
В Ростовской области за день в рамках проводимой акции местные жители сдали 62,5 литра крови, сообщили в облправительстве.

Всего в четверг, 4 января, присоединились 125 человек, ставших участниками донорской акции. Они сдали 62,5 литра крови и ее компонентов.

«Один донор в среднем помогает 2-3 нуждающимся. Взятую порцию делят на ряд компонентов — плазму, тромбоциты и эритроциты», — уточнили в облправительстве.

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Отмечается, что всех участников встречали сказочные герой — Дед Мороз и Снегурочка. Они сделали совместные фотографии с донорами и передали им мандарины.

Местным жителям напомнили, что с 9 января станция переливания крови будет работать по стандартному графику. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

Ранее около 330 человек в донском регионе сдали кровь в Национальный день донора. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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