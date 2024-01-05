Жители Ростовской области сдали более 60 литров крови за день

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Всего в четверг, 4 января, присоединились 125 человек, ставших участниками донорской акции. Они сдали 62,5 литра крови и ее компонентов.
«Один донор в среднем помогает 2-3 нуждающимся. Взятую порцию делят на ряд компонентов — плазму, тромбоциты и эритроциты», — уточнили в облправительстве.
Отмечается, что всех участников встречали сказочные герой — Дед Мороз и Снегурочка. Они сделали совместные фотографии с донорами и передали им мандарины.
Местным жителям напомнили, что с 9 января станция переливания крови будет работать по стандартному графику. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.
Ранее около 330 человек в донском регионе сдали кровь в Национальный день донора. Материал на эту тему читайте по ссылке.