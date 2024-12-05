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Курение на ходу на улицах могут запретить в Ростове-на-Дону
5 декабря, 16:15
У фаната остановилось сердце на футбольном матче в Ростовской области
3 сентября, 15:01
Террорист из СИЗО-1 в Ростове пришел в сознание в больнице
Выживший террорист Даниил Камнеев* из СИЗО-1 Ростова-на-Дону пришел в себя, сообщает DonDay с отсылкой на свой источник.
21 июня, 17:31
2023
Водителя автобуса наказали после упавшего в обморок пассажира в Ростове-на-Дону
29 июля 2023, 10:01
Стало известно о состоянии ребенка после падения трибуны в Ростове-на-Дону
Медики в понедельник, 3 июля, выпишут ребенка, пострадавшего при падении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
30 июня 2023, 14:00

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