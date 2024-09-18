Статистика аварий

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Сентябрь
В Ростовской области увеличилось количество смертельных ДТП
18 сентября, 18:08
Март
Инспекторы ГИБДД назвали главные причины ДТП в Ростовской области
27 марта, 05:47
Ямы на дорогах в четыре раза увеличили число ДТП в Ростовской области
26 марта, 16:43
Декабрь 2023
Из-за гололеда в Ростовской области погибли 4 человека
В Ростовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 71 ДТП, погиб один человек, семеро пострадали, об этом сообщили в пресс-службе донского УГИБДД.
13 декабря 2023, 08:59

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