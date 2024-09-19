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Строительные конструкции

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В Ростовской области построят мост через реку Чир за 322 млн рублей
19 сентября, 12:28
Голубев рассказал о судьбе моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону
Проектная документация для строительства моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону находится в разработке, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев в эфире программы «О главном».
5 августа, 16:15
2023
Власти объяснили, почему начали разбирать исторический дом в Ростове в зоне ЧС
В Ростове-на-Дону не будут сносить историческое здание, расположенное на улице Шаумяна, 96, сообщили в городской администрации.
28 сентября 2023, 06:33
Расселение людей началось после введенного режима ЧС в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в ближайшее время расселят 16 владельцев помещений в аварийном доме на улице Шаумяна, сообщили в городской администрации.
8 августа 2023, 12:13

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