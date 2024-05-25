rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Строительство завода в Ростовской области

Выбрать дату
2024
Экспертиза одобрила строительство металлургического завода в Ростовской области
25 мая 2024, 12:54
Нефтеперерабатывающий завод построят в Новочеркасске
До 2033 года в Ростовской области появится нефтеперерабатывающий завод, сообщили в правительстве региона.
17 мая 2024, 11:52
2023
Экотехнопарк по переработке отходов построят в Ростовской области за 1,3 млрд рублей
Более миллиарда рублей инвестируют в Ростовской области в строительство экотехнопарка по переработке отходов, рассказали в правительстве региона.
10 июля 2023, 14:51
Завод по производству кормов для рыбы построят в Ростовской области за 800 млн руб
В Ростовской области появится предприятие по производству кормов для ценных видов рыбы, сообщили в региональном правительстве.
12 мая 2023, 12:11

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика