Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В Азовском районе продолжается строительство завода по производству кормов для рыбы. Возведением предприятия занимается компания «Икориум». Проект оценивается в 800 миллионов рублей.
Строить завод начали еще в 2022 году. На данный момент он готов на 70%. Полностью достроить его планируют в 2024 году.
Площадь завода составит более пяти тысяч квадратных метров. Производить там будут корма для осетра, форели, лосося, киты и других ценных рыб. В год предприятие планирует производить 30 тысяч тонн корма.
Ранее сообщалось, что в Ростове появится предприятие по производству выхлопных систем для автомобилей. Инвестором проекта выступит Центр испытаний и экспертиз.