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Завод по производству кормов для рыбы построят в Ростовской области за 800 млн руб

12 мая 2023, 12:11
Фото: donland.ru
Завод по производству кормов для рыбы построят в Ростовской области за 800 млн руб
В Ростовской области появится предприятие по производству кормов для ценных видов рыбы, сообщили в региональном правительстве.

В Азовском районе продолжается строительство завода по производству кормов для рыбы. Возведением предприятия занимается компания «Икориум». Проект оценивается в 800 миллионов рублей.

Строить завод начали еще в 2022 году. На данный момент он готов на 70%. Полностью достроить его планируют в 2024 году.

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Производить там будут корма для осетра, форели, лосося, киты и других ценных рыб.Производить там будут корма для осетра, форели, лосося, киты и других ценных рыб.
Производить там будут корма для осетра, форели, лосося, киты и других ценных рыб.
Фото: donland.ru

Площадь завода составит более пяти тысяч квадратных метров. Производить там будут корма для осетра, форели, лосося, киты и других ценных рыб. В год предприятие планирует производить 30 тысяч тонн корма.

Ранее сообщалось, что в Ростове появится предприятие по производству выхлопных систем для автомобилей. Инвестором проекта выступит Центр испытаний и экспертиз.

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#Алина Заярная#Строительство завода в Ростовской области#Новости#Ростовская область
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