В Ростове построят завод по производству глушителей для автомобилей

Глава администрации Ростова-на-Дону рассказал, что в рамках заседания Совета по инвестициям стало известно, что городские компании за девять месяцев прошлого года отгрузили инновационных товаров на 28 миллиардов рублей. Это на 60% больше, чем в 2021 году.