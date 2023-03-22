В Ростове построят завод по производству глушителей для автомобилей

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Глава администрации Ростова-на-Дону рассказал, что в рамках заседания Совета по инвестициям стало известно, что городские компании за девять месяцев прошлого года отгрузили инновационных товаров на 28 миллиардов рублей. Это на 60% больше, чем в 2021 году.
Кроме того, во время заседания в Ростове поделились планами по созданию инновационного бизнеса — производства выхлопных систем для автомобилей. Это направление производства стало чрезвычайно востребованным после ввода санкций.
Инвестором выступит Центр испытаний и экспертиз. В настоящий момент компания уже закончила исследовательские работы и испытания, а также запустила производство продукции. Для наращивания мощности потребуется пять лет, а пока ведется разработка проектной документации для строительства собственного завода.
В будущем предприятие собирается запустить собственный товарный знак, а также открыть шесть объектов придорожного сервиса в Ростове-на-Дону, включающие в себя автоматизированные автомойки, заправки и умный магазин.
Ранее власти рассказали, что разработчик весов для рельсового транспорта запустит производство в Индии.