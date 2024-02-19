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Февраль
Жители Ростовской области из затопленных территорий сами расчистили русло канала
19 февраля, 05:46
Январь
Активисты Ростова своими силами заколотили двери и окна «Дома с ангелами»
В Ростове активисты своими силами законсервировали «Дом с ангелами», ожидающий реставрации, об этом сообщили градозащитники «МойФасад».
23 января, 14:27
Октябрь 2023
Власти в Ростове-на-Дону позвали жителей поработать бесплатно
7 октября 2023, 06:55
Август 2023
В Ростове на субботнике собрали и вывезли 75 тонн мусора
В ходе субботника была очищена от мусора территория, которая находится на подъезде к стадиону «Авиатор», сообщили в администрации города.
20 августа 2023, 05:14

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