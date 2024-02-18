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Сурмалян Арутюн Арменакович

Сурмалян Арутюн Арменакович

Вид деятельности: Бизнес

Дата/Место рождения: 21 сентября 1970, г.Ахалцих Армянская ССР

Образование: Закончил Ростовский институт народного хозяйства

Социальные сети

Резюме

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области IV-VI созывов, Генеральный директор ООО «Галактика» г. Ростов-на-Дону

Биография

1987 - 1991

Работа на различных должностях в РИНХе

1991 - 1992

Старший государственный налоговый инспектор ГНИ по Пролетарскому району г. Ростова-на-Дону

1992 - 1997

Работа на различных должностях в коммерческих предприятиях г.Ростова-на-Дону

1997 - 2010

Руководитель ряда коммерческих предприятий в г. Ростове-на-Дону

2010 - 2014

Руководитель Юго-Западного филиала ООО «Сбербанк Капитал»

2014 - По настоящее время

Генеральный директор ООО «Галактика»

Медиапортрет

Медиапортрет

Как заявил представитель областной администрации, о своей готовности достроить проблемные дома ЖК "Европейский" заявил депутат Заксобрания и гендиректор ООО «Галактика» Арутюн Арменакович Сурмалян. Согласно областному закону за достройку девяти проблемных объектов Арутюну Сурмаляну без конкурса должны предоставить еще 26 земельных участков для строительства.

Материалы СМИ

Достраивать ЖК «Европейский» в Ростове не хотят из-за изменений в законе

Найденный инвестор для достройки жилого комплекса «Европейский» не хочет преступать к строительству из-за грядущих изменений в законодательстве о долевом участии с 1 июля этого года

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