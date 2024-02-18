Сурмалян Арутюн Арменакович

Вид деятельности: Бизнес
Дата/Место рождения: 21 сентября 1970, г.Ахалцих Армянская ССР
Образование: Закончил Ростовский институт народного хозяйства
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области IV-VI созывов, Генеральный директор ООО «Галактика» г. Ростов-на-Дону
Работа на различных должностях в РИНХе
Старший государственный налоговый инспектор ГНИ по Пролетарскому району г. Ростова-на-Дону
Работа на различных должностях в коммерческих предприятиях г.Ростова-на-Дону
Руководитель ряда коммерческих предприятий в г. Ростове-на-Дону
Руководитель Юго-Западного филиала ООО «Сбербанк Капитал»
Генеральный директор ООО «Галактика»
Как заявил представитель областной администрации, о своей готовности достроить проблемные дома ЖК "Европейский" заявил депутат Заксобрания и гендиректор ООО «Галактика» Арутюн Арменакович Сурмалян. Согласно областному закону за достройку девяти проблемных объектов Арутюну Сурмаляну без конкурса должны предоставить еще 26 земельных участков для строительства.
Найденный инвестор для достройки жилого комплекса «Европейский» не хочет преступать к строительству из-за грядущих изменений в законодательстве о долевом участии с 1 июля этого года