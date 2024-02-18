Сурмалян Арутюн Арменакович

Как заявил представитель областной администрации, о своей готовности достроить проблемные дома ЖК "Европейский" заявил депутат Заксобрания и гендиректор ООО «Галактика» Арутюн Арменакович Сурмалян. Согласно областному закону за достройку девяти проблемных объектов Арутюну Сурмаляну без конкурса должны предоставить еще 26 земельных участков для строительства.