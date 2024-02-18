Музей в честь разведчика Вартаняна заложили в Ростове на скандальном участке

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В Ростове отметили 100-летие уроженца города, Героя СССР, разведчика времен ВОВ Геворка Вартаняна.
«Вместе со своей женой Геворк и Гоар Вартаняны считаются самой результативной парой в нелегальной разведке. И подвиг их не забыт», — пишет Логвиненко.
В городе заложили музей, посвященный Вартаняну. Он будет располагаться в центре города. На закладке первого камня присутствовали губернатор Василий Голубев, Посол Армении Вагаршак Арутюнян, начальник регионального управления ФСБ Игорь Голдобин и другие высокопоставленные лица.
Музей построят на улице Семашко, 30-32. Этот адрес в народе назвали Площадь Ошибки экскаваторщика. В 2022 году на этом месте экскаваторщик якобы по ошибке снес два старинных здания. Такая халатность возмутила градозащитников. Позже стало известно, что участок отдали без торгов под строительство музея компании экс-депутата Арутюна Сурмаляна.