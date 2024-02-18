Музей в честь разведчика Вартаняна заложили в Ростове на скандальном участке

Музей построят на улице Семашко, 30-32. Этот адрес в народе назвали Площадь Ошибки экскаваторщика. В 2022 году на этом месте экскаваторщик якобы по ошибке снес два старинных здания. Такая халатность возмутила градозащитников. Позже стало известно, что участок отдали без торгов под строительство музея компании экс-депутата Арутюна Сурмаляна.