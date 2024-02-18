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В Ростове началось строительство музея в честь разведчика Геворка Вартаняна

Музей в честь разведчика Вартаняна заложили в Ростове на скандальном участке

18 февраля 2024, 10:36
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
В Ростове началось строительство музея в честь разведчика Геворка Вартаняна
В Ростове началось строительство музея в честь разведчика Геворка Вартаняна, рассказал глава городской управы Алексей Логвиненко.

В Ростове отметили 100-летие уроженца города, Героя СССР, разведчика времен ВОВ Геворка Вартаняна.

«Вместе со своей женой Геворк и Гоар Вартаняны считаются самой результативной парой в нелегальной разведке. И подвиг их не забыт», — пишет Логвиненко.

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В городе заложили музей, посвященный Вартаняну. Он будет располагаться в центре города. На закладке первого камня присутствовали губернатор Василий Голубев, Посол Армении Вагаршак Арутюнян, начальник регионального управления ФСБ Игорь Голдобин и другие высокопоставленные лица.

Музей построят на улице Семашко, 30-32. Этот адрес в народе назвали Площадь Ошибки экскаваторщика. В 2022 году на этом месте экскаваторщик якобы по ошибке снес два старинных здания. Такая халатность возмутила градозащитников. Позже стало известно, что участок отдали без торгов под строительство музея компании экс-депутата Арутюна Сурмаляна.

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