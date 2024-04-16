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Сырье

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Апрель
В Ростовской области с мая вырастут цены на вино
С начала мая текущего года российские производители винной продукции, включая компанию «Цимлянские вина» из Ростовской области, поднимут цены на свою продукцию, сообщает РБК.
16 апреля, 07:28
Январь
Запасов ископаемых для строительства в Ростовской области осталось на 40 лет
В Ростовской области при нынешнем уровне добычи запасов строительных ископаемых может хватить на 40 лет, сообщил кандидат геолого-минералогических наук Алексей Наставкин.
24 января, 10:55
Август 2023
Ростовский «Тавр» решил экономить на курице в своей колбасе из-за высоких цен
Ростовский колбасный завод «Тавр» заменил мясо курицы в своих колбасах, сообщил директор Александр Ремета.
1 августа 2023, 09:21
Июль 2023
Донской молокозавод делал продукцию из неизвестного сырья
В Ростовской области выявили нарушения в работе молочного завода «Орловский», сообщает региональное управление Россельхознадзора.
27 июля 2023, 08:31

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