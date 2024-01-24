Запасов ископаемых для строительства в Ростовской области осталось на 40 лет

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Оказалось, что некоторых ископаемых хватит на сотни лет, а других только на десятки. «РБК» со ссылкой на эксперта пишет, что строительного песка и сырья местного значения осталось только на 40 лет, а техногенного сырья и того меньше — 30 лет.
«Запасов камней строительных осталось на 90 лет, кирпично-черепичного сырья — 220 лет. Но лучше всего обстоит ситуация с мелом — 450 лет», — уточнил Наставкин.
Он добавил, что в области есть большие объемы подземных минеральных вод. Их можно использовать в лечебных целях.
Ранее опорный пункт НКВД нашли во время раскопок на Западном в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.