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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Запасов ископаемых для строительства в Ростовской области осталось на 40 лет

Запасов ископаемых для строительства в Ростовской области осталось на 40 лет

24 января 2024, 10:55
Фото: donland.ru
Запасов ископаемых для строительства в Ростовской области осталось на 40 лет
В Ростовской области при нынешнем уровне добычи запасов строительных ископаемых может хватить на 40 лет, сообщил кандидат геолого-минералогических наук Алексей Наставкин.

Оказалось, что некоторых ископаемых хватит на сотни лет, а других только на десятки. «РБК» со ссылкой на эксперта пишет, что строительного песка и сырья местного значения осталось только на 40 лет, а техногенного сырья и того меньше — 30 лет.

«Запасов камней строительных осталось на 90 лет, кирпично-черепичного сырья — 220 лет. Но лучше всего обстоит ситуация с мелом — 450 лет», — уточнил Наставкин.

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Он добавил, что в области есть большие объемы подземных минеральных вод. Их можно использовать в лечебных целях.

Ранее опорный пункт НКВД нашли во время раскопок на Западном в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#Песок#Сырье#Геология
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