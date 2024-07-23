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Тариф на проезд

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2024
В Ростове-на-Дону передумали повышать стоимость проезда в автобусе до «Меги»
23 июля 2024, 10:51
2023
Урбанист рассказал, почему транспортные компании Ростова хотят повышения цены проезда
25 октября 2023, 11:04
До 900 рублей может составить плата за проезд по обходу Аксая в Ростовской области
В Ростовской области цена на проезд по обходу Аксая составят от 300 до 900 рублей, информация об этом появилась в местных Telegram-каналах.
14 июня 2023, 07:59
После запуска скоростного трамвая в Ростове увеличится оплата за проезд
В Ростове-на-Дону подорожает стоимость проезда после появления в городе скоростного трамвая, пишут СМИ.
24 мая 2023, 13:13

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