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Тепло в Ростове

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2024
Безумные счета за тепло в жарком апреле шокировали ростовчан
Несмотря на завершение отопительного сезона некоторые ростовчане получили огромные счета за тепло, пишет ro.today.
5 мая 2024, 07:31
2023
В Ростове 32 дома останутся без горячей воды до 21 августа
В Ростове во время гидравлических испытаний выявили еще 74 дефекта, из-за которых без воды остаются 32 дома, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
17 августа 2023, 13:08
В Ростове потеплеет до +26 градусов 6 мая
В субботу, 6 мая ожидается до 26 градусов тепла в Ростове, сообщают метеорологи.
6 мая 2023, 07:17
Отопительный сезон в Ростове-на-Дону завершится с 17 апреля 2023 года
12 апреля 2023, 09:32

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