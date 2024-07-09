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Трансформаторы

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Июль
Трое суток будут проблемы с электричеством на Дону из-за атаки беспилотников
9 июля, 08:54
Трансформаторы загорелись в Ростовской области из-за атаки дронов
9 июля, 04:33
Февраль
Раковую ферму выставили на продажу в Ростовской области
В Ростовской области выставили на продажу завод по разведению рыбы с раковой фермой, лот появился на портале бесплатных объявлений.
13 февраля, 13:16
Август 2023
Жители Каменска-Шахтинского заявили о крупном пожаре на рынке
21 августа 2023, 04:51

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