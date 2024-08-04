rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Тренеры

Выбрать дату
2024
Главный тренер умер на футбольном матче в Ростове. Что на самом деле с ним случилось?
Главный тренер команды «Нахичевань-на-Дону» Калин Степанян умер сразу после разминки своей команды перед матчем в Ростове, пишет Newspot.
4 августа, 06:14
2023
«Дотерпели, допахали»: Карпин рассказал о победе «Ростова» над «Локомотивом»
29 октября 2023, 06:26
Эксперты рассказали, что будет с зарплатами в Ростовской области
25 сентября 2023, 08:30
Потолок рухнул в новом зале спортивной гимнастики в Шахтах днем 29 июля
30 июля 2023, 14:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика