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Учебные заведения

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Август
Названы районы Ростова-на-Дону с самыми переполненными школами
Власти Ростова-на-Дону рассказали о сложной ситуации в местных школах. В некоторых районах города образовательные учреждения практически переполнены, сообщает горадминистрация.
1 августа, 10:07
Апрель
Какой самый престижный район Ростова-на-Дону и почему
15 апреля, 09:21
Март
В Ростовской области растет уровень безопасности и «взлетают» цены на воду
30 марта, 15:44
В Ростове-на-Дону построят школы на несколько тысяч мест
В Ростове-на-Дону идет строительство трех школ, еще три планируется спроектировать, рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.
6 марта, 10:29

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