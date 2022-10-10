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Варшавский Вадим Евгеньевич

Вид деятельности: Бизнес

Дата/Место рождения: 30 апреля 1961, поселок Кедровка Кемеровской области

Образование: Закончил Московский горный институт

Семейное положение: Женат

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Резюме

Генеральный директор ООО "Управляющая компания «Русский агропромышленный трест», председатель совета директоров «ДонБиоТех»

Биография

1983 - 1990

Работа на различных должностях в угольной отрасли

1990 - 1992

Заместитель экономического директора редакции «Независимой газеты»

1992 - 2003

Руководитель ряда коммерческих структур

2003 - 2004

Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания „Русский уголь“»

2004 - 2005

Председатель Совета директоров ООО «Эстар»

2005 - 2011

Депутат Государственной Думы РФ

2012 - По настоящее время

Генеральный директор ООО "Управляющая компания «Русский агропромышленный трест»

Медиапортрет

Медиапортрет

Власти Ростовской области готовы помочь в завершении проекта строительства завода "Донбиотех", инвестором которого ранее выступал депутат Вадим Евгеньевич Варшавский, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск компании ООО "Террикон" к Ростовскому электрометаллургическому заводу (РЭМЗ). Ранее собственник предприятия Вадим Варшавский сообщил СМИ, что проблемы завода связаны с резким сокращением объемов заказов с 2014 года и отметил, что есть план финансового оздоровления предприятия.

Филиал "РосЕвроБанка" подал в Арбитражный суд Ростовской области заявления с требованием признать банкротами бизнесменов Игоря Горина и Андрея Демишина. Предприниматели являются совладельцами стройоператора гостиницы Hyatt. До этого инвестор объекта, Варшавский Вадим Евгеньевич, обвинил бизнесменов в выводе одного миллиарда рублей.

Завод по добыче вольфрамового концентрата появится в городе Шахты Ростовской области, сообщил генеральный директор ООО "Ростовский электрометаллургический завод" — РЭМЗ Вадим Варшавский.

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