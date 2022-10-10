Вид деятельности: Бизнес
Дата/Место рождения: 30 апреля 1961, поселок Кедровка Кемеровской области
Образование: Закончил Московский горный институт
Семейное положение: Женат
Генеральный директор ООО "Управляющая компания «Русский агропромышленный трест», председатель совета директоров «ДонБиоТех»
Работа на различных должностях в угольной отрасли
Заместитель экономического директора редакции «Независимой газеты»
Руководитель ряда коммерческих структур
Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания „Русский уголь“»
Председатель Совета директоров ООО «Эстар»
Депутат Государственной Думы РФ
Генеральный директор ООО "Управляющая компания «Русский агропромышленный трест»
Власти Ростовской области готовы помочь в завершении проекта строительства завода "Донбиотех", инвестором которого ранее выступал депутат Вадим Евгеньевич Варшавский, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск компании ООО "Террикон" к Ростовскому электрометаллургическому заводу (РЭМЗ). Ранее собственник предприятия Вадим Варшавский сообщил СМИ, что проблемы завода связаны с резким сокращением объемов заказов с 2014 года и отметил, что есть план финансового оздоровления предприятия.
Филиал "РосЕвроБанка" подал в Арбитражный суд Ростовской области заявления с требованием признать банкротами бизнесменов Игоря Горина и Андрея Демишина. Предприниматели являются совладельцами стройоператора гостиницы Hyatt. До этого инвестор объекта, Варшавский Вадим Евгеньевич, обвинил бизнесменов в выводе одного миллиарда рублей.
Завод по добыче вольфрамового концентрата появится в городе Шахты Ростовской области, сообщил генеральный директор ООО "Ростовский электрометаллургический завод" — РЭМЗ Вадим Варшавский.
Завод по добыче вольфрамового концентрата с использованием нанотехнологий для оборонной промышленности появится в городе Шахты Ростовской области, сообщил генеральный директор ООО "Ростовский электрометаллургический завод" — РЭМЗ Вадим Варшавский
Филиал "РосЕвроБанка" подал в Арбитражный суд Ростовской области заявления с требованием признать банкротами двух бизнесменов Игоря Горина и Андрея Демишина
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск компании ООО "Террикон" к Ростовскому электрометаллургическому заводу (РЭМЗ)
Власти Ростовской области готовы помочь в завершении проекта строительства завода "Донбиотех", инвестором которого ранее выступал депутат Вадим Варшавский, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.