Варшавский Вадим Евгеньевич

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск компании ООО "Террикон" к Ростовскому электрометаллургическому заводу (РЭМЗ). Ранее собственник предприятия Вадим Варшавский сообщил СМИ, что проблемы завода связаны с резким сокращением объемов заказов с 2014 года и отметил, что есть план финансового оздоровления предприятия.