rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Военная подготовка

Выбрать дату
Сентябрь
В Армении заявили, что группу захвата власти в Ереване якобы готовили в Ростове
СК Армении утверждает, что завербованные группы для захвата власти в Ереване доставлялись в Ростов-на-Дону, сообщают РИА «Новости».
18 сентября, 15:11
Август
Омбудсмен Гайворонский рассказал о новых предметах в школах Ростовской области
28 августа, 08:34
Жители Ростовской области массово подписывают контракты на военную службу
27 августа, 10:52
Март
В Ростовской области формируют именной батальон «Дон» для участия в СВО
5 марта, 16:59
Сентябрь 2023
Как изменится призыв в армию в 2023 году в Ростовской области
26 сентября 2023, 15:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика