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Вооруженные формирования

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Январь 2024
Ростовчанин мечтал стать украинским разведчиком, но потерпел неудачу
Сотрудники ФСБ пресекли попытку жителя Ростовской области помочь украинской разведке, информацией поделились сотрудники пресс-службы донского УФСБ.
25 января 2024, 13:01
Уроженец Ростовской области пытался бежать на Украину на надувной лодке
12 января 2024, 08:58
Июль 2023
Уголовное дело возбудили из-за теракта на Крымском мосту 17 июля
После повреждения Крымского моста возбудили уголовное дело по статье о теракте, сообщили в СК РФ.
17 июля 2023, 07:21
Июнь 2023
Боевик нацбатальона «Айдар» * Мурыга признал вину и раскаялся в содеянном
20 июня 2023, 05:05

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