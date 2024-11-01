Ученые сообщили о вымирании леща и тарани в Азовском море

Ростовская область может остаться без леща и тарани в связи с тенденцией к засолонению Азовского моря, считают сотрудники Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).