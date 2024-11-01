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Вымирание

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Итоги дня: в Ростовской области пропадают дети и ежи, а зима вот-вот накроет регион
1 ноября, 16:25
Ученый сообщил о вымирании ушастых ежей в Ростовской области
1 ноября, 14:16
Ученые сообщили о вымирании леща и тарани в Азовском море
Ростовская область может остаться без леща и тарани в связи с тенденцией к засолонению Азовского моря, считают сотрудники Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).
16 июня, 05:30
2023
В Ростовской области прогнозируют демографическую яму к 2038 году
В Ростовской области в следующие годы количество населения репродуктивного возраста будет уменьшаться, говорится в документах правительства региона.
7 июля 2023, 08:44

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